Atletica leggera - Campionato italiano per società. Parco, doppio trionfo. Oro e argento tricolori

Giornata trionfale per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli ad Arezzo, alla terza prova del campionato italiano per società, quella di 10 chilometri su strada, che assegnava anche la maglia di campione italiano della specialità. A livello individuale il ventitrenne Francesco Guerra, in forza da un paio d’anni ai Carabinieri, ma schierato nell’occasione, in doppio tesseramento, con la maglia del Gp Parco Alpi Apuane, società civile di provenienza, con un finale strepitoso, ha tagliato il traguardo in 28’09”, laureandosi nuovo campione italiano. Di spessore anche la prova di Nicolò Bedini, classe 2002, secondo negli Under 23 in 29’10”.

Nella classifica per società la formazione biancoverde, con i già ricordati Guerra e Bedini, insieme a Lorenzo Brunier (29’01”), Omar Bouamer (30’07” e Francesco Nardone (30’ 25”), ha conquistato il secondo posto, con 390 punti, dietro all’irraggiungibile squadrone del Casone Noceto di Parma che ha vinto con 468 punti. Al terzo posto Atletica Vomano con 209 e, a seguire Atletica Val Brembana con 277, Dinamo Runnig 243 e tutte le restanti 125 società partecipanti.

Ricordiamo che, per regolamento del campionato, portano punti per le rispettive società i loro primi cinque atleti giunti al traguardo. Importanti, comunque, sono i piazzamenti degli altri, dopo i primi cinque, per ogni squadra, in quanto tolgono punti alle altre formazioni. Così per il Parco Alpi Apuane, un plauso va a: Jean Pierre Vallet, Alessio Terrasi, Loic Proment, Emanuele Fadda, Mattia Scalas, Dario Rognoni e Carlo Pogliani per le ottime le prove. Sfortunato Stefano Bascherini che, per infortunio, ha dovuto abbandonare la gara dopo cinque chilometri. Inoltre la società garfagnina non ha potuto schierare il fortissimo Bernard Wambua, rimasto in Kenia per motivi familiari.

La classifica dopo tre prove del campionato nazionale per società: Casone Noceto Parma 1839, davanti a: Parco Alpi Apuane 1646, Atletica Vomano 1508, Atletica Val Brembana 1428, Dinamo Running 1216.

Dino Magistrelli