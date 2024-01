Atletica leggera, campionato nazionale Aics. Lucrezia è la regina delle società

Si è disputato ad Ancona il 5° campionato nazionale Aics (Associazione italiana cultura e sport) di atletica Leggera indoor 2024, organizzato dalla direzione nazionale-Dipartimento Sport, in collaborazione con il comitato regionale Aics Marche, il comitato provinciale di Ancona e la commissione tecnica nazionale di atletica leggera, con l’approvazione della Fidal. Hanno partecipato ben 550 tra atleti ed atlete in rappresentanza di oltre 39 società sportive, provenienti da quasi tutta Italia, dal Friuli alla Sardegna.

La società Gruppo Podistico Lucrezia ha partecipato a questi campionati con 13 atleti che hanno gareggiato in 20 gare. Orgoglioso e soddisfatto il presidente del sodalizio Bruno Toccacieli che racconta: "Abbiamo ottenuto ottimi risultati con sei titoli italiani vinti nelle varie gare; inoltre ci siamo piazzati sei volte al secondo posto e per tre volte siamo saliti sul gradino più basso del podio. In pratica, a livello regionale, siamo risultati la società che ha vinto maggiormente risultando primi nella relativa classifica. Hanno ottenuto il primo posto i seguenti nostri atleti: Stefano Bonaccorso nei 3000 metri nella categoria SM55; Andrea Biondi due titoli nei 200 e 400 metri (categoria SM 35); Enrico Del Vecchio nei 3000 metri (categoria SM 45); Marco Verardo nei 3000 (categoria SM 50) Barbara Cicetti nei 3000 metri (Categoria SF 50).

l.d.