Atletica leggera - Campionato per società "A» Argento. Virtus, bene i giovani. Allievi sesti a Sulmona

Una stagione da incorniciare per la Virtus Lucca che continua a inanellare risultati di grande spessore nelle diverse categorie in cui sono impegnati i suoi atleti. L’ultima soddisfazione, in ordine di tempo, arriva ancora dal settore giovanile, con l’eccellente sesto posto della squadra "Allievi" alla finale "A" Argento del campionato di società che si è disputata a Sulmona. Al termine di una due giorni particolarmente intensa e impegnativa, i giovani atleti biancocelesti si sono distinti per le qualità tecniche, ma anche per il grande spirito di squadra e per la capacità di adattamento dei singoli alle esigenze del gruppo. Il sesto posto finale, secondo miglior risultato di sempre nella storia della Virtus, è frutto degli ottimi risultati di ogni atleta impegnato nel corso della stagione e nella fase finale.

Tra tutti i risultati spicca l’oro di Augusto Orsi negli 800 metri e di Sauro Fanucchi che, con la misura di 60.49 nel martello, sale sul primo gradino del podio, dopo aver riscritto il nuovo primato personale. Lo stesso Fanucchi, poi, si mette in evidenza anche nel disco, dove conquista il bronzo e fa registrare anche qui un nuovo primato personale con 38,98. Quarto posto per Marco Pardini nel triplo e per la staffetta "4x400" (Simone Melani, Vutha Locci, Augusto Orsi e Cristian Cordoni). Quinto posto per: Marco Pardini nel salto in lungo; Diego Fornaciari nel peso e Braian Doga nel giavellotto; mentre al sesto ci sono: la staffetta "4x100" (Senal Kankanige, Cristian Cordoni, Vutha Locci e Simone Melani) e Augusto Orsi nei 2000 siepi. Settimo piazzamento per Cristian Cordoni sui 200 metri e per Vutha Locci sui 400; ottavo per Elia Bani nei 100 piani e Senal Kankanige nei 110 hs. Nono posto per Nicola Petroni nei 1500 metri; decimo per Gioele Ciomei nei 3000 metri e undicesimo per Simone Melani nei 400 hs.

Dunque un autentico successo per il quale vanno ricordati il mezzofondista Alessandro Santangelo, assente a Sulmona, ma una delle colonne della squadra e tutto lo staff tecnico, coordinato da Mattia Paterni, per l’ottima qualità del lavoro svolto.