Atletica leggera: Cento inaugura la stagione outdoor con gare giovanili

In settimana a Cento è iniziata ufficialmente la stagione outdoor dell’atletica leggera con le gare giovanili per le categorie Ragazzi e Cadetti. 21 i giovani del Cus presenti, tra i quasi trecento partecipanti provenienti dalla nostra provincia ma anche da Bologna, Castelfranco Emilia e Imola.

Tra I Ragazzi, le migliori prestazioni sono state quelle di Fabio Besutti, terzo sia nel salto in lungo con 3,90 m che nei m 60 con 8.8. Da annoverare anche il terzo e il quarto posto rispettivamente delle due staffette in gara (Noemi Lucia Basas, Giorgia Zanzi, Giorgia Messineo e Anna Dall’Ara terze con 1:00.4. Sara Botti, Giulia Picariello, Marta Rizzati e Anna Alvisi quarte con 1:02.2), il sesto posto di Christian Minelli nel salto in lungo con m 3,50 e l’ottava piazza di Giorgia Zanzi nei 60 metri con 8.9. Bravi anche tutti gli altri Ragazzi e Ragazze, molti dei quali al loro esordio in gara.

Quanto alla categoria Cadetti/e, molto bene Samuele Ricci, terzo con 5,15 nella bella gara di salto in lungo, ma anche sesto negli 80 metri dove ha migliorato il suo personale correndo in un buon 10.7; anche Luca Occhiali ha fermato il tempo a 10.7 a pari merito con il compagno di squadra, mentre Marco Gaetano Francioso ha ottenuto la quarta posizione con 10.6. Sesta posizione per le Cadette Viola Baccarini negli 80 metri con 11.5 e Clementina Merli nel salto in lungo con 4,13 e settimo posto per Malena Kona all’esordio nei m 300 con 52.8.