Atletica leggera. Corchia: cronoscalata. Trionfa Bascherini

Stefano Bascherini, del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, in campo maschile e Nina Gulino, dell’Atletica Castello, tra le donne, sono i vincitori assoluti della cronoscalata dell’Antro del Corchia a Levigliani. La gara era valida come ultima prova del Criterium podistico toscano e del circuito Highlander Apuane e godeva del patrocinio dell’Ente Parco Alpi Apuane, con l’organizzazione dell’Us Levigliani e del Corchia Park, con la collaborazione tecnica del Gp Parco Alpi Apuane, mentre la Pubblica assistenza di Stazzema ha curato l’aspetto sanitario e la Cooperativa Condomini la logistica.

Sono stati 150 i partecipanti che, con partenza ogni 30” dalla località Lambora, sono arrivati all’interno della suggestiva grotta più profonda d’Italia, percorrendo i tre ripidi chilometri del tracciato, in una giornata tipicamente invernale. Nella classifica maschile, come detto, primo Stefano Bascherini, con il tempo di 14’43”, ha portato a tre i successi e ha abbassato di ben 10“ il record del percorso, detenuto da lui stesso. Al secondo posto, staccato di soli 23”, il nuovo acquisto biancoverde Gabriele Benedetti; al terzo posto del podio, tutto garfagnino, Mirco Pierotti in 15’34”. Tra le donne la vittoria è andata a Nina Gulino dell’Atletica Castello che, in 18’19”, si è migliorata di 24” rispetto ad un anno fa ed è andata a soli due secondi dal record della gara, appartenente a Elena Bertolotti. Si è confermata in grande forma l’emergente Marta Micchi, di Castelnuovo, sempre del Gp Parco Alpi Apuane, seconda in 19’17” (l’anno scorso era stata terza); mentre Giulia Antinori, dell’Orecchiella Garfagnana, ha chiuso al terzo posto in 20’05”.

Il Parco Alpi Apuane si è imposto anche nel Memorial Abramino Maggi, precedendo, nell’ordine, le società labroniche Atletica Amaranto e Sempre di corsa. Emilio Maserati, Daniele Poli e Stefano Luperi, in rappresentanza, nell’ordine, della Uisp, del Corchia Park e dell’Us Levigliani, hanno premiato, al Circolo culturale di Levigliani, oltre cento protagonisti della gara con prodotti tipici.

