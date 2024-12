Atletica leggera - Cross. Bene Santangelo agli Europei

Ottimo esordio con la maglia azzurra per Alessandro Santangelo agli Europei di cross, ad Antalya, in Turchia. L’atleta della Virtus, cinquantesimo tra gli Under 20, è stato il terzo tra gli italiani, contribuendo a conquistare il dodicesimo posto di squadra per l’Italia. Grande soddisfazione in casa Virtus e del tecnico Massimiliano Santangelo per questo ottimo risultato. Anche altri virtussini erano impegnati nella "IX Fosson Cross", gara valida come prima prova del Grand Prix toscano di cross. Si sono messi in evidenza: Giulio Guccione, primo tra i "Cadetti" sui 2500 metri; Sveva Bertolucci, sul primo gradino del podio dei 1500 metri "Ragazze"; Sebastiano Simonetti, dodicesimo assoluto e terzo tra gli "Juniores"; Paolo Marsili, diciassettesimo nella graduatoria generale e quarto tra le "Promesse"; Augusto Orsi, settimo tra gli "Allievi"; Riccardo Pintus, quinto tra le "Promesse"; Emma Puccetti, tredicesima assoluta e terza "Juniores"; e Gioele Ciomei, Nicola Petroni, Ulisse Bertolucci e Fabrizio Pratali.

Al. Lomb.