Atletica leggera - Cross e strada. Brilla ancora il Parco Alpi Apuane

Il Gp Parco Alpi Apuane protagonista in numerose competizioni. A Trieste, al "Cross del Carso", secondo posto tra gli Under 23 per Nicolò Bedini che conferma il pass per i prossimi Europei di corsa campestre in Turchia. In Friuli, alla "Mezza Maratona Città di Palmanova", quarto posto assoluto di Francesco Nardone con il tempo di 1h 05’53’’, di ottimo auspicio in preparazione per l’imminente impegno nella maratona di Reggio Emilia il prossimo 8 dicembre.

A Milano, ottima prova di Rene’ Cuneaz sulla distanza di 10 km su strada, all’interno della "Milano Half Marathon", che gli è valso il secondo posto assoluto; sui 21 km, buon esordio di Clementina Dal Lago. A Pistoia, al "Trofeo della Contea delle Cerbaie", secondo posto di categoria per Daniele D’Andrea, terzo per Francesco Fabbri e Giovanni Tommasi; buone prove per Marco Benvenuti, Gianfranco De Santis e Claudio Landucci. Ad Arzignano (Vicenza), al "Restena Trail", secondo posto di categoria per Paola Stefani; alla "Firenze Marathon", vittoria di categoria per Roxana Maria Girleanu in 2h 57’38’’ e buona prova per Simone Cimboli, mentre, nello stesso evento, ma sui 10 km, secondo posto di categoria per Andi Dibra e buona prestazione per Daniele Sandroni. Infine a Suvereto, alla "Sagra del Cinghiale e dell’Amicizia", terzo posto di categoria per Roberto Ria e buone prove per Paola Lazzini e Pierangelo Simonini.

Dino Magistrelli