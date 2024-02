Atletica leggera: cross. Parco Apuane campione

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar tra i maschi protagonista nel campionato regionale "Master" di corsa campestre. La squadra del presidente Graziano Poli, della team manager Paola Lazzini e del direttore sportivo Paolo Bonatti, si è confermato, infatti, campione regionale "Master" di corsa campestre per la sesta volta consecutiva nella gara disputatasi a Lucca, con l’organizzazione impeccabile della Virtus Lucca.

Nella classifica finale maschile la squadra biancoverde garfagnina ha vinto, seppur di misura, conquistando 1135 punti, davanti, ancora una volta, al Gs Orecchiella Garfagnana, secondo con 1059 punti, mentre, sul terzo gradino del podio, si è piazzata l’Asd Track & Field Grosseto con 515 punti. Un risultato che evidenzia l’attuale strapotere delle due società garfagnine in Toscana. Al quarto posto i livornesi dell’Atletica Amaranto con 376 punti, seguiti dall’Atletica Prato con 185 punti e l’Atletica Castello con 165 punti.

L’impresa più bella per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar è arrivata nell’ultima gara, in cui correvano le categorie "M35", "M40" e "M45" sulla distanza di 6 chilometri, dove i biancoverdi hanno messo a segno una fantastica tripletta, grazie alla vittoria individuale di Giorgio Scialabba che è andato a indossare la maglia di campione toscano "M35", davanti a Carlo Pogliani (argento "M35") e Emanuele Fadda (bronzo "M35"), giunti in un fazzoletto di appena cinque secondi al termine di un avvincente finale.

Le altre medaglie regionali degli atleti biancoverdi sono arrivate da: Marco Sagramoni (argento "M40"), Alberto Giannoni (bronzo "M40"), Enrico Manfredini (bronzo "M45"), Andi Dibra (argento "M50"), Giacomo Bruschi (bronzo "M50"), Marco Osimanti (bronzo "M60"), Luciano Bianchi (oro "M65") e Fabrizio Santi (bronzo "M70"). Buoni i piazzamenti di Andrea Nannizzi (sesto "M35"), Jonathan Toni (sesto "M40"), Cosimo Debolini (settimo "M40"), Nicola Matteucci (quarto "M55"), Siliano Antonini (quinto "M55") e Francesco Frediani (quarto "M60"). Ma fondamentale, per il raggiungimento del titolo a squadre, il contributo di tutti i 52 atleti.

In campo femminile il titolo regionale è andato al Gs Orecchiella Garfagnana con 350 punti, davanti all’Atletica Amaranto con 138 punti e all’Atletica Castello con 88. Al quarto posto le donne del Parco Apuane, con 72 punti, che solo in sette al via, hanno sfiorato il podio.

Nella "F45" bellissima medaglia d’argento per Lorena Meroni, ottimo quarto posto di Simona Carradossi e 18° di Federica Pardini. Nella "F50" bel quarto posto di Barbara Casaioli, 12ª Francesca Tesconi e 13ª Paola Lazzini. Nelle "F55" buon test per Domenica Demartis.

