Atletica leggera - femminile. Sesto posto assoluto finale per il Gs Lammari ai campionati italiani di cross

Sesto posto e migliore società toscana nel settore femminile ai campionati italiani di cross per il GS Lammari (foto). Diversi buoni risultati. La prima soddisfazione, è stata, senza dubbio, la vittoria in solitaria di Lucy Mawia Muli (Kenia), fuori gara per il titolo italiano individuale, ma che ha portato punteggio valido per la società. La squadra del presidente Leonello Pietro Dinelli è entrata nel gotha del cross, al sesto posto assoluto.

Al traguardo sono giunte in buona posizione anche Federica Proietti e Francesca Setti, le supporter Denise Cavallini e Sara Orsi che hanno incitato le ragazze in corsa e contribuito all’ottimo risultato. Il Gs Lammari con il sesto posto è risultato anche la migliore società della Toscana, togliendosi così un’ altra soddisfazione.

Infine, la classifica finale delle prime dieci società italiane, ha visto la vittoria del Cus Pro Patria Milano, seguito da: Carabinieri Atletica Bologna, Esercito Roma, Recastello Bergamo, Caivano Napoli, Gs Lammari, Atletica Castello Firenze, Cus Parma, Orecchiella Garfagnana, Brugnera Pordenone. La tradizione lammarese in "rosa", dunque, continua.

Mas. Stef.