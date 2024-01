Atletica leggera. Gianni Siragusa centra l’argento ad Ancona

Un oro nel peso e un argento nella marcia per Gianni Siragusa (nella foto) in occasione dei campionati nazionali di atletica leggera Aics Indoor in programma in questi giorni ad Ancona per le varie specialità. Perde stavolta l’imbattibilità nella marcia il plurimedagliato mondiale atleta di Colle di Val d’Elsa, in una gara veloce nell’anello di 200 metri del Palandoor nei 3000 metri di marcia in pista nel capoluogo marchigiano. Dopo molti anni di dominio assoluto nella disciplina, Siragusa, anche a causa di una forma influenzale che lo ha debilitato, deve cedere lo scettro per pochissimi metri. A poche ore di distanza, comunque, Siragusa riesce a riscattarsi con la conquista del titolo italiano nel getto del peso, arrivando così all’atteso oro. Nei campionati tricolori Aics di Ancona, l’azzurro Siragusa per questo inizio di 2024 ha gareggiato con i colori della nuova squadra di appartenenza, la Asd Podistica Carsulae di Terni, guidata da Leonardo De Angelis.