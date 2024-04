Atletica leggera: i risultati dei reggiani impegnati ieri a Modena al 45° Trofeo Liberazione. Viola Canovi vola sui 100 metri: 11.96

La velocità reggiana si era chiusa nella passata stagione con le grandi imprese della allora cadetta Viola Canovi e si riapre quest’anno con un altro eccellente risultato della neo-allieva della Corradini Rubiera allenata da Loredana Riccardi. Viola, ieri, al 45° Trofeo Liberazione di Modena, è giunta seconda sui 100 in 11.96 con vento contrario 1,1: la stagione è solo all’inizio, ma questo è il secondo tempo stagionale italiano allieve e primo per anno di categoria. Inoltre è il secondo tempo reggiano allieve di sempre, dietro a Zaynab Dosso e c’è da dire che la bassa temperatura non ha favorito le prestazioni dei velocisti. Ed ecco altri risultati dei reggiani presenti a Modena: Thomas Algeri (Atl. Re) vince i 110 hs juniores in 14’’68, Francesco Bigi (A.Re) è secondo tra gli allievi in 15’’36; Tommaso Campani (A.Re) è secondo nel peso junior con il personale demolito e portato a m 14,26; la reggiana del Cus Parma Siri Bigi è seconda nell’asta con 3,20, quarta Siria Lusuardi (Atl. Guastalla Reggiolo) con m 3,10. Bella gara dei 1.500 femminili, con Elena Fontanesi seconda in 4’34’’74 ed Enrica Bottoni terza col personale di 4’41’’58. E ancora Greta De Pietri è nona sui 100 in 12’’40, mentre Davide Sergio Pinelli è il primo reggiano sui 100, 12° in 10’’97. Fabbrico. Nella Camminata della Liberazione, su km 10,3, primo Fabio Lusuardi della Corradini in 32’42’’, su Manuel Cecchini e Salvatore Franzese. Tra le ragazze, prima Rosa Alfieri dell’Atletica Reggio in 39’09’’ su Galina Teaca e Manuela Pescarolo. Nella classifica, per molti atleti non compare la società di appartenenza, per la diatriba in corso tra Fidal e Uisp, con la federazione che non vorrebbe permettere ai suoi atleti di gareggiare in corse non organizzate dalla Fidal.

c.l.