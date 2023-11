Atletica leggera: il galvani è la scuola più rappresentata. Memorial Lucchini, brilla l’Alberghetti La seconda edizione del memorial Dario Lucchini regala emozioni all'Arcoveggio. Alberghetti di Imola vince per prestazioni tecniche, Galvani per numero di giovani. Presenti anche Belluzzi Fioravanti, Salvemini, Pacinotti Sirani, Paolini Cassiano e Fermi. Festa per tanti giovani con delegato Fidal Ester Balassini.