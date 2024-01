Atletica leggera: il sigillo. Massaglia, titolo toscano

Al "Meeting salti" indoor di Firenze, valido come campionato toscano, Aurora Massaglia, della Virtus Lucca, al termine di un’ottima prestazione, ha conquistato il titolo di campionessa toscana assoluta di salto triplo, con la misura di 11.89 che le consente di centrare anche il pass per i campionati italiani "Juniores".

Da Parma arriva anche l’ulteriore conferma della crescita di Idea Pieroni: l’atleta barghigiana, allenata dal tecnico Luca Rapé (e attualmente in forza al Centro Sportivo Carabinieri), al terzo tentativo ha toccato nell’alto l’1.87, miglior prestazione italiana dell’anno e seconda miglior prestazione personale in carriera. A Salerno ha debutto in maglia Virtus Malinka Wojcikowski, al primo anno "Juniores", che, nel giavellotto, si è presentata con un ottimo 43.75; a Rieti eccellente prova d’esordio anche per Antonio Laudante: 46.74 nel disco. A Modena grande prestazione per Giada Bartolozzi che, nei 60 hs juniores, firma il nuovo personale con 9”29.

Buoni risultati anche nella prima prova regionale del campionato di società assoluto di cross agonistico 2024 a Castelfiorentino. Walter Fauci decimo, Filippo Sodini quindicesimo, Tomas Tei ventiquattresimo e Paolo Marsili ventottesimo concludono una gara fantastica che assicura il quinto posto nella classifica generale con cui la Virtus ipoteca il pass per le finali dei campionati italiani di società, in programma a Cassino il 9 e il 10 marzo prossimi, in occasione della "Festa del cross".