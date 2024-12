Atletica leggera - Il team per il 2025. Parco Alpi Apuane si rinforza sul mercato

Dopo i grandi risultati del 2024 degli atleti del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, la dirigenza del club garfagnino si prepara per l’imminente stagione di cross che vedrà impegnata la società a difendere il tricolore di Cassino 2024 e, per il terzo anno consecutivo, sarà impegnata nella Coppa Campioni per Club, ad Albufeira, in Portogallo, il prossimo 2 febbraio 2025.

Intanto sono stati tesserati per la squadra assoluta il forte aviere Michele Fontana, più volte azzurro nel cross e Roberto Di Pasquali: provengono entrambi dall’ Atletica Vomano. Poi, fra i nuovi innesti, c’è anche il bellunese Francesco Da Vià, giunto dal Gs La Piave 2000, promessa azzurra della corsa su strada. Il più noto arrivato nella società biancoverde del presidente Graziano Poli è Michele Fontana. Nato a Lecco nel giugno 1991, 170 centimetri d’altezza per 56 kg. La passione per la corsa l’ha catturato nel 2004, con i primi successi nelle campestri studentesche. In precedenza giocava a calcio, nel ruolo di ala sinistra, con il fiuto del gol. Fontana si era subito messo in mostra vincendo, nel 2006, il titolo italiano sui 2mila "Cadetti" e, tre anni più tardi, quello dei 5mila "Juniores".

Fontana ha gareggiato, prima nell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, prima dell’ingresso in Aeronautica nel 2011, stagione che l’aveva visto conquistare il tricolore "Promesse" dei 1500, sia indoor che all’aperto; mentre, nel biennio 2012-’13, si era laureato campione italiano di categoria nel cross.

In azzurro era stato ottavo tra gli Under 23 agli Europei di campestre nel 2013, prima di un lungo periodo di infortuni, con due operazioni subìte. Dal 2014 è stato anche consigliere comunale a Pasturo. Diplomato in ragioneria, amante della montagna e della natura, le sue letture preferite sono i libri dello scrittore lecchese Andrea Vitali ed è tifoso milanista.

Al Parco Alpi Apuane, dal Casone Noceto di Parma, sono arrivati due giovani emergenti: Geremia Taino e Alessandro Cafasso; e dall’ Atletica Toscana, Oskar Samuele Cassi. Inoltre gli "Jjuniores" Andrea Masi (proveniente dall’Atletica Livorno) e Giovanni Scatizzi (dalla Sestini Fiamme Verdi di Arezzo): rafforzeranno il settore giovanile.

Anche la squadra "Master" (oltre 34 anni di età) si è rafforzata con i titolati Adriano Curovich, Giacomo Molinaro e Nicola Nascosti, giunti dall’Atletica Vinci.

Infine, per la squadra femminile biancoverde, è arrivata, dall’Atletica Empoli, Lia Ticci, una giovane di belle speranze.

