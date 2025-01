Atletica leggera Indoor. Pesaro e Urbino insieme fanno tris:. Malerba, Renni e Masetti d’oro

In apertura della nuova stagione agonistica su pista, nello splendido scenario del PalaCasali, ad Ancona, si sono svolti nei giorni scorsi il VI campionato nazionale Aics di atletica leggera indoor ed il campionato paralimpico, con la partecipazione di numerosissimi atleti di diverse fasce d’età, dal settore giovanile a quello master, provenienti da tutte le regioni italiane e dalla repubblica di San Marino. Per il comitato Aics di Pesaro-Urbino, una fantastica tripletta nella gara degli 800 metri piani, con Oscar Malerba medaglia d’oro per la categoria Mm60, Annamaria Masetti per quella Mf65 e Leonardo Renni per quella Mm70. I tre runner di Pesaro vantano nel loro palmares innumerevoli vittorie nei vari Campionati italiani e su varie distanze, a dimostrazione che nello sport e nella corsa, con il sacrificio e la passione, si possono centrare grandi obiettivi e risultati di prestigio.

l. d.