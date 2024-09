Atletica leggera. Ioana Lucaci trionfa alla "Corsa dei 100»

Due giovani, Ioana Lucaci, del Gp Parco Alpi Apuane e Girma Castelli, dell’Orecchiella Garfagnana, hanno vinto, a Porcari, l’undicesima edizione della "Corsa dei 100", la classica gara podistica di 12 chilometri di fine agosto, su un percorso impegnativo con molti saliscendi.

Nella gara femminile grande performance di Ioana Lucaci che ha vinto in 49’12”, precedendo di 30” la recente vincitrice del "Trofeo Parco Alpi Apuane", da Isola Santa a Careggine, Margherita Voliani che godeva dei favori del pronostico. Per la Lucaci – che da anni indossa la maglia biancoverde del Parco Alpi Apuane – , una vittoria prestigiosa da ricordare.

Tra gli uomini Girma Castelli dell’ Orecchiella ha corso in 43’ 09”, distanziando di 45” Dario Rognoni che esordiva nell’occasione con la maglia biancoverde del Parco Apuane. Da notare che Rognoni è un veterano e ha migliorato alla grande il record della categoria "Veterani" che apparteneva a Maurizio Lorenzetti, datato 2014, concludendo la gara in 43’ 54”. Al terzo posto il forte Marco Sagramoni, in 46’ 28”, anche lui atleta di spicco del Parco Alpi Apuane.

"Nelle varie categorie – riferisce il presidente del Gp Parco Alpi Apuane, Graziano Poli – la mia squadra ha piazzato Luca Silvestri, Giorgio Davini e Roberto Ria, rispettivamente al primo , secondo e quarto posto nella categoria “Veterani”; mentre Marco Osimanti è stato secondo nella categoria “Argento”. Nella gara femminile buon secondo posto, nella categoria “Ladies”, per Flavia Cristianini".

"Infine – conclude Poli – voglio ricordare le buone prove di: Davide Pruno, Maurizio Pierotti, Marco Mattei, Manuel Tilocca, Marco Benvenuti, Paolo Cogilli, Elia Fazzini, Fabio Belletti, Roberto Politano, Arturo Sargenti e Claudio Landucci".

D. Mag.