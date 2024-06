Atletica leggera. La Fedriga agli Europei di Roma. È nel gruppo della 4x100

Un’altra grande soddisfazione in casa Edera Atletica Forlì e ancora con la sua attuale punta di diamante. Infatti il direttore tecnico della nazionale azzurra Antonio La Torre ha ufficializzato la convocazione della 20enne velocista forlivese Carlotta Fedriga per la squadra – ben 116 i convocati totali, un record – che prenderà parte ai Campionati Europei di atletica leggera che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno; una gustosissima anteprima dei Giochi della XXXIII Olimpiade, che si terranno a Parigi dal 26 luglio a domenica 11 agosto.

La Fedriga è una delle 53 donne convocate e farà parte del gruppo delle otto staffettiste della 4x100. Sono state chiamate anche per le prove individuali di 100 e 200 metri Anna Buongiorni (Carabinieri), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Dalia Kaddari (Fiamme Oro) e Irene Siragusa (Esercito), mentre sono state convocate per la sola 4x100, assieme alla portacolori dell’Edera Forlì, anche Arianna De Masi (Atletica Meneghina), Gloria Hooper (Atletica Brescia) e Alessia Pavese (Aeronautica Militare).

Per la sprinter forlivese il coronamento di una stagione all’insegna di ottimi risultati, a partire dalle gare indoor con il bronzo agli Assoluti nei 60 metri, per finire con il successo nei 100 metri in Finlandia, a Lathi, nella prova del circuito nordico Motonet Yleisurheilun Gp.

u. b.