Atletica leggera - La nuova impresa. Bedini oro al Giro internazionale a Pordenone

Nicolò Bedini, classe 2002 (Parco Alpi Apuane Team Ecoverde), ha vinto, in Friuli, il Giro podistico internazionale "Città di Pordenone", sulla distanza di 5 chilometri, con l’ottimo tempo di 14’ 41’’. A Rapolano Terme (Siena), alla "Cinque Torri in notturna", altro successo biancoverde con Emanuele Fadda, sui 9 km, percorsa con il tempo di 31’36”. A Gressan (Aosta), alla "Sun Fast Run", vittoria nella staffetta di 2,5 chilometri, da percorrere a testa, per la coppia composta da Jean Pierre Vallet in 7’54” e Loic Prement 7’45”, per un totale di 15’39”, mentre, nella gara di 5 km, vittoria assoluta per Omar Bouamer, classe 1989, con il tempo di 15’11” e secondo posto assoluto per Rene Cuneaz in 15’29”.

Per i biancoverdi soddisfazioni anche a Spoleto, al "Trail Run", con la vittoria di categoria per Alberto Cappello sui 24 km, in 2h 28’, mentre, sulla distanza dei 44, buona prova per Andrea Meschi tra i "Veterani" in 7h14’03” e Cristina Montagnani.

Parco Apuane protagonista anche a Vaccareccia (Aulla): nella marcia Straca (8,5 km) tripletta assoluta completamente biancoverde con vittoria assoluta per Andrea Nannizzi, con il tempo di 30’10”, secondo posto assoluto per Nicola Vanni (30’51”) e terzo posto assoluto per Marco Sagramoni (31’42”). Vittoria nella categoria "E" (40-45 anni) di Davide Pruno in 33’44”, Michelangelo Fanani nella categoria "G" (55-60 anni) in 35’12”, Luciano Bianchi categoria "I" (60-65) anni in 39’31” e Fabrizio Santi categoria "L" (70-75 anni) in 39’35”. Terza nella "Q" (60-65 anni) Maricica Lucaci (49’55”). Buone prove per Simone Carlini categoria "E" (40-45 anni) e Giovanni Marra categoria "Q" (55-60 anni) in 57’36”.

Dino Magistrelli