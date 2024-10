Atletica leggera. La Salas Palma trionfa alla "Corri in Castello»

A Lari, in provincia di Pisa, alla "Corri in Castello", sui 10 km, vittoria assoluta in campo femminile per Bernardita Andrea Salas Palma del Gp Parco Alpi Apuane, in 42’10”. Successo fra i "Seniores" per Dario Anaclerio con il tempo di 35’39” e di Marco Osimanti fra gli "Argento". Secondo posto di categoria "Seniores" per Lorena Meroni in 44’28” e Flavia Cristianini nella categoria "Ladies" in 47’32”. Terzo posto di categoria per Arturo Sargenti nella categoria "Oro", in 52’43”. Buone prove nelle rispettive categorie per Juri Mazzei (8° assoluto) in 36’16”, Maurizio Pierotti in 39’24”, Manuel Tilocca (40’ 22“), Pierangelo Simonini (42’47”), Marco Mattei (42’40”), Luca Lombardi (43’03”), Fabio Belletti (48’12”) e Claudio Landucci (51’56“).

A Feltre (Belluno), al Giro delle Mura, gara valida come campionato europeo dei vigili del fuoco, il titolo di campione europeo per la categoria M55 è stato conquistato da Michelangelo Fanani e, nello stesso evento, ma nella gara amatoriale, buona prova per Paola Lazzini. A Venturina, alla "Corri alle Terme", buone prove per Maurizio Pierotti e Pierangelo Simonini. A Lizzano in Belvedere, alla "5 Passi in Val Carlina", bravo Roberto Ria. A Falcade (Belluno), al "Vertical 107 Extreme Trail", in evidenza Francesco Frediani. A Isili (Cagliari), al "Trofeo Calasanzio", secondo assoluto Mattia Scalas.

D. Mag.