Mencarelli è bronzo in Provenza. Successo anche per il Notapinna

L’Italia del nuoto pinnato ha ben figurato in Francia, dove si sono chiusi pochi giorni fa i Campionati del mondo in acque libere della categoria "junior". E anche il Notapinna Prato può gioire, perché fra le medagliate c’è anche Giulia Mencarelli. La giovane nuotatrice pratese era stata convocata nel gruppo delle giovani azzurre alla luce delle buone prestazioni e dei piazzamenti ottenuti (anche in chiave internazionale) delle varie categorie. E nella manifestazione svoltasi a Carry Le Rouet (in Provenza) si è ben disimpegnata, sia sul piano individuale che nelle staffette. Individualmente, ha ottenuto il bronzo sia nella "elimination race" dei 150 metri monopinna che in quella dei 600 metri. E insieme ai compagni e alle compagne di squadra, è salita sul gradino più basso del podio anche per quel che concerne la staffetta 4X100 mista junior pinne – monopinne. A far festa per i risultati della "giovane" Italia del nuoto pinnato, oltre all’agonista pratese e ai vertici della federazione, è anche il Notapinna: un club nato fra il 2020 e il 2021, quando ancora non si sapeva se e quando sarebbe stato possibile tornare a gareggiare. Il tecnico Martino Angelini e lo staff sono riusciti a forgiare un gruppo del quale Mencarelli è la punta di diamante, ma che può contare su altri agonisti competitivi.

G.F.