Il giuramento in comune a bibbiano per la cittadinanza. Badji è italiano: "Ora punto ai mondiali»

Ha giurato di essere fedele alla Costituzione Italiana: da ieri Bokar Badji, l’atleta master campione europeo di staffetta 4x200, è italiano a tutti gli effetti, dopo la cerimonia in Municipio a Bibbiano che temporaneamente ha sede a Barco. Al giuramento era presente il vice sindaco Paola Delfina Tognoni, ma poi anche il sindaco Stefano Marazzi ha voluto incontrare Bokar e la sua famiglia. Già, perché col papà è diventata italiana anche la figlia Leyla di due anni, mentre per la compagna Ewa occorrerà attendere il matrimonio, peraltro alle porte. "Grande felicità – dice Bokar – un percorso lungo quasi 36 anni. Ho già disputato europei e mondiali per una legge sportiva che non è identica a quella civile, ma ora sono italiano al 100 per 100 e spero di andare ai mondiali in Florida e portare sul podio il Tricolore". A festeggiare un poker azzurro: l’intera generazione dei Cellario, con Giampaolo che è il suo tecnico, Stefano e Giovanni, oltre all’amico Yassin Bouih, cresciuti sotto la guida del compianto prof Paolo Gilioli.

Foto: Giampaolo e Giovanni Cellario, il sindaco Stefano Marazzi, Stefano Cellario, Bokar Badji con la piccola Leyla e la compagna Awa e Yassin Bouih