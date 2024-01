Atletica leggera - la storia. Orsi: primato personale sui 1500 metri dedicato alla memoria del nonno Paladini

Una bella vittoria e il primato personale nel Meeting di Carrara indoor sui 1500 metri al coperto per Augusto Orsi di Gorfigliano, atleta della Virtus Lucca, che ha dominato la categoria "Allievi" con l’eccellente tempo di 4’16”82, che gli è valso anche il primato personale. Un successo che ha dedicato al nonno materno, il nostro ex collega Amilcare Paladini, molto ammalato e dopo poco deceduto. Augusto era il pupillo di nonno Amilcare che in lui si rivedeva, da giovane e forte atleta nelle gare di fondo e quelle in salita. Orsi, classe 2007, categoria "Allievi", specialista nelle "siepi" e nel mezzofondo veloce, è cresciuto come atleta nel Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, per poi passare qualche mese fa alla Virtus Lucca, allenato dal tecnico Luigi Principato.

Altri personali per Orsi sono: 4’11”17 ad Arezzo sui 1500 in pista, 2’04”88 sugli 800 metri in pista a Pontedera e 2’07”83 sugli 800 indoor a Carrara, conseguiti nel 2023. Con la maglia biancoceleste dell’Orecchiella, nel 2019, nella categoria "Ragazzi", si era messo in luce nelle gare di Coppa Toscana, svoltesi a Pietrasanta, vincendo il triathlon, grazie ai buoni risultati nelle tre gare in programma: primo nel vortex, dove aveva dominato con la distanza di 38.6 metri; terzo nel salto in lungo, con la distanza di 3,85 metri; quarto nei 1000 metri, con il tempo di 3’29”7.

Un altro buon risultato è stato nel campionato toscano di cross, nel febbraio 2020: terzo posto, medaglia di bronzo nella categoria "Ragazzi".

Dino Magistrelli