Atletica leggera. La Virtus inizia bene. Lungo: Abetini d’argento. Va agli italiani "Juniores»

Il nuovo anno si apre all’insegna del successo per la Virtus Lucca. Il primo, come detto nei giorni scorsi, arriva da Idea Pieroni che, allenata da Luca Rapè e attualmente in forza al Cs Carabinieri, a Padova ha saltato 1.91 nell’alto, conquistando la vittoria e sancendo il primato personale indoor. Ottimo debutto anche per Vincenzo Vicerè nell’asta, con 4.8, a soli 2 centimentri dal primato personale. A Bergamo argento per Ilaria Razzolini nei 60 hs (8“91). Ancora successi al Meeting indoor di Venturina. Qui in evidenza Elena Abetini e Marco Pardini nel lungo, entrambi allenati da Rapè. La Abetini sale sul secondo gradino del podio con la misura di 5.69, nuovo record personale che le consente di strappare il pass per i tricolori "Juniores" di Ancona. Pardini, con 6.87 al primo anno categoria "Juniores", conquista il bronzo a soli 8 centimetri dal minimo tricolore. Ancora nel lungo si mette in risalto Carlo Bresciani, allenato da Lorenzo Dumini, con 6.74 al primo anno categoria "Promesse" e Diana Amabile con 5,07. A Firenze alla "Maratonina della Befana", grande vittoria per Tomas Tei con il tempo di 34’36”, seguito da Sebastiano Simonetti, secondo con 34’49”; mentre all’ottavo posto è arrivato Simone Orsucci con 36’30“. Nella mezza maratona ottimo tempo per Riccardo Pintus che chiude in 1h 20’. Grande soddisfazione anche per Alessandro Santangelo e Andreas Ghilarducci che hanno partecipato al raduno con la Nazionale giovanile mezzofondo e lanci al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia.

Alessia Lombardi