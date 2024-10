Atletica leggera - L’alloro. Gs Orecchiella tricolore

Il Gs Orecchiella femminile conquista il titolo italiano a squadre nel chilometro verticale, specialità durissima della corsa in montagna, uno scudetto mai centrato prima dalla società garfagnina. Nello scorso fine settimana si è, infatti, disputato l’ultimo atto della stagione 2024, la "Chiavenna-Lagunc", tradizionale competizione a cronometro dedicata ai runners più forti e preparati: il chilometro verticale rappresenta una gara unica nel mondo della corsa in montagna, caratterizzata da un tracciato esclusivamente in salita, senza compromessi.

La sfida si è svolta sulla distanza di 3298 metri, con un dislivello positivo di mille metri certificati: da Chiavenna, in provincia di Sondrio, fino alla pittoresca Lagunc, attraverso un percorso di pura salita, fatto di infiniti gradoni, mulattiere e sentieri di montagna.

Valida come campionato italiano, la prova ha visto protagoniste assolute le ragazze del Gs Orecchiella Garfagnana che conquistano il titolo femminile a squadre con una magistrale prova corale, grazie ad una gara perfetta che ha finito per esaltare le doti delle singole atlete.

Già alla partenza la concentrazione ed un pizzico di tensione erano palpabili, nella consapevolezza di poter ambire ad una posizione prestigiosa nella classifica finale, compreso il massimo risultato. E così è stato: medaglia d’oro e scudetto tricolore a squadre per il quartetto biancoceleste, davanti a formazioni fortissime come il Recastello Radici Group (argento) e Atletica Saluzzo (bronzo). Sublimi la quattro scalatrici che vanno ad occupare ben due posizioni su tre nel podio individuale, con le brillanti prestazioni di Ilaria Veronese, seconda assoluta con il crono di 41’53” e Camilla Magliano, terza assoluta in 42’53”. Un argento ed un bronzo dal prestigio assoluto, cui si aggiungono il venticinquesimo posto di Cecilia Basso che, su questo tracciato, nel 2020, vinse il campionato italiano categoria "Promesse", e la quarantanovesima posizione di Irene Mantica. Camilla Magliano si è, inoltre, aggiudicata il titolo italiano "Master".

Un trionfo, dunque, per la società del presidente Ezio Pierotti; una gioia incontenibile, come traspare dalla parole del dirigente Marco Giannotti. "Sono felicissimo – ha detto – per il risultato: un titolo italiano che va ad impreziosire la bacheca del Gs Orecchiella che pure conta titoli nazionali di corsa in montagna e trail running nella sua gloriosa storia, dal 1968 ad oggi. Ma questo è il primo scudetto tricolore nel chilometro verticale, una specialità della corsa in montagna che non fa sconti e richiede il massimo dagli atleti e dalle atlete per raggiungere questi risultati. Giornate come questa sono uniche, irripetibili per le emozioni che ci regalano e ripagano gli sforzi e l’impegno della società, dei tesserati, dei tecnici, degli sponsor, delle istituzioni che ci sostengono e credono nei nostri progetti".

Flavio Berlingacci