Atletica leggera - L’evento. Bene Guerra agli Europei

Il forte atleta Francesco Guerra, classe 2001, romano, scoperto dal Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli, si è ben comportato sui 10mila metri nella finale "B" dei campionati europei. Allo stadio Olimpico di Roma, Francesco Guerra è giunto quinto nella sua batteria, migliore degli italiani, con il tempo di 28’31” al termine di una gara tattica che lui ha corso con saggezza e da autentico veterano.

Entrato a far parte del Centro sportivo Carabinieri di Bologna, Guerra (foto, a sinistra, con l’altro azzurro Luca Orsano) continua a dare il suo contributo anche alla causa del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar. In tal senso, il ventitreenne atleta laziale, correrà con la maglia biancoverde della società garfagnina del presidente Graziano Poli i 10mila metri ad Arezzo il 6 ottobre e la mezza maratona a Cittanova (Reggio Calabria) il 3 novembre, con l’obiettivo di dare un contributo fondamentale nel campionato nazionale a squadre, nel quale il team di Castelnuovo punta in alto.

Il presidente del Gp Parco Alpi Apuane Graziano Poli lo aveva scoperto qualche anno fa e lo aveva invitato ad indossare la casacca biancoverde. Da quel giorno Guerra è cresciuto in maniera continua, mettendosi in evidenza in gare importanti e guadagnandosi una maglia azzurra sui 10mila metri nei recenti Europei di Roma.

Dal novembre del 2022 è entrato a far parte della squadra del Cs Carabinieri, ma il suo legame con la società garfagnina è rimasto forte. Per la cronaca Francesco Guerra, sui 10mila, vanta un record personale di 28’22”07, stabilito di recente a Londra. Da ricordare, poi, che il ragazzo romano ha indossato la maglia azzurra in tutte le rassegne europee giovanili. Nel 2022 ha conquistato il campionato tricolore Under 23 dei 10 km su strada, confermando il titolo dell’anno prima e quello dei 10mila su pista. E’ stato, infine, medaglia d’argento nel 2023 agli Europei Under 23 sui 10mila metri.

Guerra è forte sul passo, ma non ama i cambi di ritmo troppo violenti. Dopo essersi diplomato al Liceo scientifico, oggi è studente di Ingegneria aerospaziale all’Università di Pisa e, insieme, continua la sua grande passione che è l’astronomia.

Per il Gp Parco Alpi Apuane è stato un onore averlo tra le proprie file giovanissimo e vederlo spiccare il volo verso la maglia azzurra.

Francesco Guerra detiene anche diversi record societari che fanno bella mostra nell’albo d’oro della società biancoverde, continuamente aggiornato con molta cura dal presidente Graziano Poli e dalla segretaria generale Paola Lazzini. Questi i record personali e societari conseguiti finora da Guerra. Nei 1500 metri in pista, il suo tempo migliore è di 3’44”97, stabilito a Milano nel 2022. Poi nel Miglio, con il tempo di 4’02”74, sempre stabilito a Milano nel 2022. Nei 5mila metri in pista, il suo record è di 13’42”33, stabilito nel 2022 a Zolder in Belgio.

Sui 10mila metri su pista, vanta un record personale di 28’22”07, recentemente stabilito a Londra e, infine il suo quinto miglior tempo societario è quello dei 10 km su strada, con il cronometro che si era fermato a 28’56”, in occasione di una gara nel 2021, a Forlì.

Dino Magistrelli