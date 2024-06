Atletica leggera - L’evento. Domani c’è la "Scalata"

C’è grandissima attesa per domani, domenica 9 giugno, in tutta la Garfagnana e la Valle del Serchio, per la ventiduesima edizione della "Scalata all’Alpe di San Pellegrino", la storica gara podistica patrocinata dall’amministrazione comunale di Castiglione e da Lions Club Garfagnana, Fondazioni CrL e BmL di Lucca e curata, sotto l’aspetto tecnico, dal Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar.

La corsa prenderà il via alle ore 9 dal centro storico di Castiglione e, dopo aver percorso gli 11,8 chilometri della dura e impegnativa salita, arriverà davanti all’entrata dello storico Santuario dei santi Pellegrino e Bianco.

Domani, alle ore 8, prenderà il via anche la cosiddetta "Marcia da Castiglione al Santuario", camminata ludico-motoria, a passo libero, aperta a tutti, sempre sulla distanza di 11,8 chilometri, che ha fatto registrare già molte adesioni. Il ritrovo presso il municipio di Castiglione, alle 7,30.

Quest’anno l’organizzazione ha lavorato per portare al via grandi nomi dell’atletica leggera italiana: tra cui Alessio Terrasi, portacolori del Gp Parco Alpi Apuane, che cercherà di abbattere lo storico record di 52’ 52” che risale al 2009, fatto registrare del trentino Marco Gaiardo.

Tra le donne il record da battere è quello di Romina Sedoni (1h4’), stabilito nel 2005. Inoltre, al termine, ci sarà l’assegnazione del trofeo "Giuseppe Tagliasacchi e Gabriello Angelini", rispettivamente, alla squadra più numerosa e a chi ha fatto più punti, contando il risultato dei singoli atleti.

La gara di San Pellegrigno in Alpe sarà valida anche come seconda prova del "Premio Highlander Apuane 2024" e per la seconda volta la corsa è valida anche per le "Storiche salite del Granducato toscano", con le gare del Monte Serra, di Vallombrosa e di Amiata, patrocinate dalla Regione Toscana.

Le iscrizioni alla "Scalata" chiuderanno mezz’ora prima del via; mentre, per informazioni, si può contattare il 347-3796343 (Graziano Poli).

Lo scorso anno i vincitori assoluti furono: Antonino Lollo del Gp Parco Alpi Apuane, con il tempo di 56’30” (foto), che aveva preceduto Alessio Terrasi e Massimo Mei; mentre, in campo femminile, successo di Elena Bertolotti (Atletica Castello) in 1h14’31“, davanti a Giulia Bennici e a Giada Brizzi.

Nella categoria "Veterani" successo di Gianfranco Ciccone; nella categoria "Argento" di Francesco Frediani; nella categoria "Veterane", primo posto per Patrizia Riffaldi.

