Atletica leggera - L’evento. Salas Palma fa tripletta

L’emiliano Matteo Lucchese, classe 1980, alla media di 12,130 km/h, ha vinto la "Scalata all’Alpe", da Castiglione a San Pellegrino in Alpe, organizzata dal Gp Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar. Buono il tempo dell’atleta di Castel San Pietro, in 58’22”, seppur lontano dal record di Marco Gaiardo. Alle sue spalle Alessio Terrasi, a soli 6” dal vincitore e Nicolò Bandini giunto, invece ad 1’30”, entrambi del Parco Alpi Apuane. Sono gli unici tre atleti che hanno coperto gli 11,8 chilometri della dura ascesa verso il Santuario di San Pellegrino sotto i 60 minuti.

In campo femminile il successo è andato, secondo pronostico, ad Andrea Bernardita Salas Palma (foto), classe 1974, alla media oraria di 9,463 km, in 1h 14’49”. Oltre cento sono stati gli atleti al via da Castiglione. La gara era valida come seconda prova del circuito "Highlander Apuane 2024", composto dalle quattro storiche salite della Toscana, con il Monte Serra, Vallombrosa e Amiata e godeva del patrocinio del Comune di Castiglione e dei Lions Club Garfagnana.

L’organizzazione è stata perfetta, come al solito, da parte del Gp Parco Apuane, mentre il Ser Garfagnana ha curato la sicurezza sul percorso della gara. Alla partenza, alle 9 esatte, dalla storica piazza di Castiglione, il tasso di umidità era elevato e ciò ha reso anche più dura la corsa. Il bolognese portacolori dell’Avis Castel San Pietro, Matteo Lucchese, già campione italiano della 100 km, dopo un grande testa a testa, lungo la dura salita, per soli 6”, ha avuto la meglio sul favorito della vigilia, Alessio Terrasi, del Parco Alpi Apuane; mentre, al terzo posto, c’è stata la sorpresa Nicolò Bandini, in 59’ 52”, sempre della squadra biancoverde garfagnina del presidente Graziano Poli.

Nelle varie categorie maschili si sono imposti il cuneese Massimo Galliano della Rota Chiusani in 1h 3’19” tra i "Veterani" e negli "Argento" Franco Cusinato del Gp Parco Alpi Apuane in 1h 7’12”. In campo femminile ha realizzato una storica tripletta, per il Gp Parco Alpi Apuane, Andrea Bernardita Salas Palma. Dopo i successi del 2014 e del 2022, ha tagliato il traguardo, precedendo l’emergente Laura Sbrana delle "Sbarre" di Pisa e Giada Brizzi dell’Atletica Alta Toscana.

Dunque hanno resistito anche quest’anno il record di 52’ 52” che risale al 2009, fatto registrare del trentino Marco Gaiardo e quello in campo femminile di Romina Sedoni, di 1h 4’, stabilito nel 2005. Il Gp Parco Alpi Apuane ha anche conquistato il Memorial Giuseppe Tagliasacchi come somma dei punteggi acquisiti dai propri atleti, grazie alle ottime prove di Alessio Terrasi, Nicolò Bandini, Andrea Marsili, Enrico Manfredini e Adriano Mattei; mentre al Gs Orecchiella Garfagnana è andato il trofeo "Dottor Gabriello Angelini" per il numero di atleti partecipanti.

Sempre per il Parco, a Mondovì, al meeting internazionale su pista, buone prove per Daniele Tarhia e Loic Proment sugli 800 metri (rispettivamente quinto e ottavo assoluto) e sui 3mila metri terzo posto per Lorenzo Brunier e settimo per Jean Pierre Vallet. Infine, a Udine, alla 5 km di San Vito al Tagliamento, in evidenza Francesco Nardone.

