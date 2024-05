Atletica leggera - L’evento. Team Promotech super. Brilla alla "Half Marathon». Quattro tra i primi otto

La nona edizione della "Lucca Half Marathon", è stata esaltata da una giornata limpida e fresca che ha permesso a tutti i podisti intervenuti, di poter godere appieno il fascino della nostra bellissima città.

Fin dal mattino presto migliaia di persone si muovevano impazzite come fossero uno sciame di formiche in ogni direzione e trasmettevano un’ elettricità positività. La scelta di partire è far giungere gli atleti in piazza Napoleone ha reso indimenticabile l’evento organizzato da "Lucca Half Marathon", coordinata da un regista d’ eccezione: Graziano Poli. Sì, perché se il mondo del podismo toscano è non solo lucchese, si deve ringraziare, per i progressi e i numeri che il movimento del podio ha raggiunto, è proprio grazie a lui e a Paola Lazzini, la presidente del Criterium podistico toscano.

La sorprendente novità di questa edizione è costituita dai brillanti piazzamenti degli atleti del Gruppo sportivo lucchese Team Promotech che ha piazzato ben quattro atleti tra i primi otto arrivati: terzo Fabio Ercoli, quarto Domenico Passuello, quinto Marco Ercoli e ottavo Mirko Dolci (atteso sul traguardo dal figlio Simone e dalla "new entry" di famiglia, la piccola Sole). Singolare vedere tante mamme, nonni e figli ad attendere i volonterosi genitori intenti a correre. La "Lucca Half Marathon" è stata proprio una bella festa di famiglia.

La corsa classica dei 21 km è 97 metri è stata da subito dominata dal portacolori del Parco Alpi Appuane, Bernard Wambua che al traguardo ha preceduto il forte lombardo Marco Corti.