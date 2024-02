ATLETICA LEGGERA. Libertas, Bartolini 6° nel peso Allievi ai Tricolori indoor

Secondo weekend del mese tricolore al PalaCasali di Ancona: dopo Promesse e Juniores sono scesi in pista gli Allievi Under 18 per contendersi i 26 titoli di campione italiano Indoor 2024. Due gli atleti, e ben messi nella start list, rispettivamente in 4ª e 6ª posizione per la Libertas Atletica Forlì: Fabrizio Caporusso nei 60 metri (6’’93) e Andrea Bartolini (nella foto) nel peso (14,15 m.).

Caporusso, allenato da Alberto Donati, vince agevolmente la sua batteria in 7’’03 e approda alle semifinali con 7º tempo, dove corre nella prima, la più lenta, chiudendo quarto in 7’’07, a 7 centesimi dal tempo che gli sarebbe valso la finale; comunque per lui onorevole 12ª piazza.

Bartolini, pesista con buone prestazioni in tutte le discipline dei lanci, si presenta in condizioni precarie dopo allenamenti ridotti per una fastidiosa influenza. In accordo con la sua allenatrice Giuliana Amici decide comunque di partecipare e dopo l’11,55 iniziale arriva prima a 13,20 e poi a 13,80 col terzo lancio, che gli vale l’accesso ai tre di finale; nullo il lancio intermedio, da rimarcare il 13,69 dell’ultimo, che però non lo aiuta a migliorarsi nella gara vinta con 15,78 da Riccardo Asperges della Sangiorgese. Il sesto posto, tuttavia, è davvero appagante: "Sono molto soddisfatto – spiega lo stesso Andrea Bartolini –, perché dopo tante esperienze ai campionati italiani sono riuscito a raggiungere un risultato di valore.

u. b.