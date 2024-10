Atletica leggera. Lucaci e Abbatantuono brillano

Buon fine settimana per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde con le ragazze in evidenza, grazie alle vittorie di Ioana Lucaci (foto) e di Giada Abbatantuono. Ad Azzano di Seravezza, nella ormai tradizionale "Strazzano", successo assoluto per la Lucaci e vittoria di categoria per Maricica Lucaci, mamma di Ioana. Poi secondo posto di categoria per Daniele Bazzichi e Francesco Frediani e buone prove per Daniel D’Onofrio, Marco Benvenuti, Michelangelo Fanani, Simone Carlini, Franco Cusinato, Fabrizio Santi, Gino Cappelli, Gabriele Battelli, Dario Genovesi ed Emiliano Battaglia.

A Quarrata, alla "Passeggiata panoramica", vittoria assoluta per Giada Abbatantuono, davanti alla compagna di squadra Simona Carradossi. Poi terzo posto di categoria per Gianfranco Ciccone e buone prove per Roberto Ria e Manuel Tilocca. A Firenze, alla "Rignano Run", bravo Riccardo Durano, al nono posto assoluto. Infine, in Friuli, nella "Maratona Città di Udine", ottavo posto assoluto per Francesco Nardone sulla distanza della mezza maratona, in 1h 7’ 39“.

Dino Magistrelli