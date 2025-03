Atletica leggera - Maratona. Bedini è terzo a Barcellona. Nuovo record di società

Fine settimana con nuovo record societario e tanti piazzamenti importanti per il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Barcellona, infatti, alla "Mitja Marato de Barcelona", terzo posto assoluto per Nicolò Bedini, con il tempo di 1h02’56’’, che rappresenta il nuovo primato di società della formazione biancoverde sulla distanza della mezza maratona.

Invece, a Carrara, alla "White Marble Marathon", vittoria di categoria per Alessandro Berlucchi, con il tempo 2h52’08’’ e buona prova per Giorgio Davini sulla distanza di 42 chilometri, insieme a Lorenzo Pellegrini, Luca Russo, Carlo Rossi, Dario Genovesi, Lidia Da Mommio e per Beatrice Fialdini sul percorso di 30 chilometri. Sempre a Carrara, ma nell’evento della mezza maratona, terzo posto assoluto per Giacomo Molinaro, vittoria di categoria per Mimmo Marino e Nicola Dazzi; poi secondo posto di categoria per Stefano Ammannati, terzo posto di categoria per Lucio Cupelli e buone prove per: Adriano Mattei, Francesco Fabbri, Mirco Toma, Daniele Pedrazzi, Alessandro Gualtieri, Filippo Lucchesi, Alessandro Beani, Stefano Grassi, Massimo Cristofani, Ludmillo Dal Lago, Luca Linari e Cristina Montagnani.

Infine, sulla distanza di 10 chilometri, vittoria di categoria per: Marco Sagramoni, Enrico Manfredini, Zivago Anchesi e Marta Micchi; secondo posto di categoria per Nicola Cappelli; terzo posto di categoria, invece, per Alberto Giannoni e Martina Baratta; e buone prestazioni per i seguenti atleti: Andrea Nannizzi, Mirco Pierotti, Gianni Francesconi, Luca Salotti, Daniel D’Onofrio, Ferdinando Guazzelli, Cristiano Poli, Ferdinando Giannasi, Andrea Lorenzini, Antonio Pieroni e Giuseppe Simone.

Dino Magistrelli