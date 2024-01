Atletica leggera. Nestola nona a Siviglia. Gravante ok nei 1500. Bellelli torna al successo Zaynab Dosso sets Italian record in athletics, followed by impressive performances from other Reggio Emilia athletes. Sara Nestola achieves new provincial record in half marathon, while Giuseppe Gravante sets new indoor provincial record in 1500m. Alessandro Bellelli wins high jump in Modena, Francesco Bigi and Sofia Negri triumph in hurdles in Parma, and Margherita Davolio excels in shot put in Ancona. Lucia Cantergiani and Sara Davolio set new indoor provincial records in Padua.