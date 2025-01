Atletica leggera: oggi ad Ancora prendono il via i campionati Aics. Guastalla agli italiani

A iniziare la stagione per l’atletica leggera, sono i campionati italiani indoor Aics che prendono il via oggi ad Ancona con una sola società reggiana iscritta, la Polisportiva Guastalla. Pochi anche gli atleti: tra le esordienti, 60 piani, le gemelline Beatrice e Veronica Gregori; tra le master SF40, Francesca Vacondio nei 60 piani e nel lungo; tra i master SM 65 papà Fabrizio su 200, lungo e peso, mentre tra gli SM60 al via Angelo Zigni su 60, lungo e 800.

Lunedì parte il calendario podistico reggiano con la Chocolate Run di Casalgrande, manifestazione competitiva e non sulla distanza di km 10 e non agonistica su km 6. La partenza è alle 9,30 dalla piazza del Municipio, alla non competitiva ci si può iscrivere anche in mattinata. Il ricavato sarà devoluto alle scuole del comune di Casalgrande, per l’interessamento della società locale, la Virtus Casalgrande che organizza l’evento.

Sempre lunedì, ma a San Giorgio su Legnano in provincia di Milano, si corre il cross internazionale del Campaccio, al quale per ora non sono iscritti importanti atleti reggiani senior: di spicco la sola Rebecca Lonedo (foto), allenata a Rubiera da Stefano Baldini.