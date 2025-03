Atletica leggera paralimpica, anche due secondi posti neI DUECENTO metri e nel salto in lungo. Mencoboni si supera e porta a casa il titolo italiano nel salto in alto

Super Anna Maria, Chicca, Mencoboni. L’atleta paralimpica ha di nuovo superato se stessa. Nonostante dolori fisici insopportabili, dovuti alle sue numerose patologie, ha vinto l’oro ai campionati italiani assoluti paralimpici indoor nel salto in alto con la misura di 1,10, ma il suo record personale è di ben 5 centimetri in più. Non soddisfatta la pesarese ha anche vinto un argento nel salto in lungo e un argento nei 200 metri piani. Incontenibile.

"Per la gara dei 200 metri piani mi sono arrabbiata – racconta – perché mi hanno messa in prima corsia quando c’erano atlete in batteria che correvano senza guida. In fase di iscrizione avevo espressamente richiesto di non essere collocata in prima corsia, perché è più pericolosa e addirittura nelle gare Fidal non la utilizzano per le gare Indoor. Inoltre mi avevano chiamato all’antidoping e c’è stato un momento prima della gara in cui mi sono sentita molto sotto pressione. Essere chiamata a 57 anni per le verifiche antidoping mi ha fatto anche sorridere".

La Mencoboni poi aggiunge: "Achiviato questo campionato che è stato un’avventura, si riprende subito a lavorare perché devo ritornare in possesso della mia gestualità e di tutti quei movimenti che ho acquisito con grande fatica". E pensare che prima dei campionati italiani Chicca voleva ritirare la sua iscrizione: "Fino a qualche giorno fa – racconta – dopo un allenamento pietoso nel salto in alto volevo ritirare la mia iscrizione. Poi mi sono confrontata con una mia cara amica e grande altista Elena Vallortigara che mi ha rincuorata e ho ritrovato la mia positività innata anche se a volte nascosta". Mencoboni è allenata da Eraldo Maccapani e dal preparatore Giancarlo D’Amen.

b. t.