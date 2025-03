Stage nazionale e medaglie. Festa Wmac al Quadrifoglio

Un sabato di grande successo a Ferrara, presso il Centro Sociale il Quadrifoglio di Pontelagoscuro, grazie al maestro Mauro de Marchi, che ha organizzato lo stage nazionale per la sigla Wmac. Con la partecipazione di squadre di kickboxing e karate provenienti da tutto il nord Italia, l’evento si è strutturato in diversi momenti: aggiornamento tecnico e arbitrale, con il focus sulle novità dei regolamenti di gara internazionali, fight training di kickboxing, per consentire a tutti gli atleti di cimentarsi in prove di combattimento seguiti dai coach ufficiali Wmac, e infine la Coppa del Presidente di kata. Valutati dagli arbitri nazionali della Wmac e del Csi, diversi atleti hanno quindi dato spettacolo cimentandosi nelle forme tradizionali di karate e nelle forme creative. Ottimi risultati per gli atleti estensi del gruppo Karatemantova di Ferrara, capitanati dal maestro Sergio de Marchi, che collezionano 13 medaglie. Nei kata tradizionali, oro per Sergio de Marchi, argento a Michelangelo Merighi (in ben due categorie), Anna Succi e Alice Siviero, e bronzo per Sara Landi, Timur Novaev, Matteo Lambertini, Giulio Xu e Liviana Rovinetti. Nelle forme Creative poi oro ad Alice Siviero e di nuovo per de Marchi, e infine bronzo per Sara Landi. Ora occhi puntati ai prossimi appuntamenti targati Wmac e Csi, con i campionati regionali e gli Internazionali d’Austria in vista.