Atletica leggera. Parco Alpi Apuane domina ad Antraccoli

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar è stato un autentico "cannibale", come si suole dire in gergo agonistico sportivo, ad Antraccoli, nella XXXI edizione della Staffetta del Pioppino, in cui ha vinto tra i maschi nelle categorie "Assoluti", "Veterani" e "Argento" e in campo femminile nella categoria "Assolute". Inoltre Nicolò Bedini è stato autore del miglior tempo assoluto individuale con 11’39“.

La classica gara di fine estate è stata organizzata nel migliore dei modi dal Gs Antraccoli. Sul tradizionale percorso di 3,8 km per tre frazionisti, il Parco Alpi Apuane ha fatto valere la propria forza, vincendo con Nicolò Bedini, Andrea Nannizzi e Stefano Bascherini, con il tempo totale di 34’39”. Al secondo posto il Gs Orecchiella in 35’39” che schierava Mattia Della Maggiora, Girma Castelli e Matteo Rossi. Al terzo posto l’Atletica Virtus Lucca in 36’39”, con Paolo Marsili, Tomas Tei e Sebastiano Simonetti.

Bella prestazione anche della seconda formazione biancoverde del presidente Graziano Poli che si è classificata al sesto posto in 37’39”, con Dario Anaclerio, Juri Mazzei e Mirco Pierotti. Più distanziate la staffetta (Luca Salotti, Manuel Tilocca e Maurizio Pierotti) e quella composta da Stefano Grassi, Roberto Gianni e Damiano Lippi.

Fra i "Veterani" ancora dominio totale biancoverde, con la staffetta formata da Giorgio Davini, Massimiliano Frandi e Siliano Antonini con il tempo di 41’39”, davanti ai compagni di squadra Giacomo Bruschi, Leonardo Trentanovi e Marco Mattei (42’39”); sul terzo gradino del podio Enrico Piastra, Francesco Nardini e Lorenzo Checcacci in 42’42”. All’ottavo posto di categoria il trio Andrea Pardini, Marco Benvenuti e Joseph Paul Benvenuti. Tra gli "Argento" vittoria di Mileno Frediani, Giuliano Burchi e Marco Osimanti; quarta posizione per i biancoverdi Fabrizio Santi, Claudio Landucci e Fabio Belletti.

In campo femminile ancora una vittoria del Parco Alpi Apuane grazie a Lorena Meroni, Alice Coltelli e Roxana Maria Girleanu con il tempo di 44’39”.

Dino Magistrelli