Atletica leggera. Parco brilla fra le Apuane

Una settimana ricca di podi e piazzamenti di rilievo per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli. A Vinca, in provincia di Massa Carrara, nella prima edizione del "Giro di Vinca", sulla distanza di 6.6 chilometri, vittoria assoluta di Andrea Nannizzi, con il tempo di 22’56”, davanti al compagno di squadra Nicola Vanni che ha concluso in 23’36”. Brave anche le ragazze biancoverdi, con il secondo posto assoluto di Marta Micchi, con il tempo di 27’25”. Poi numerosi i podi e i piazzamenti nelle varie categorie.

Sempre in campo femminile buon secondo posto nella categoria "Q" per Flavia Cristianini in 32’24” e quarta Rosa Ana Sequeros Giraldez (cat. "P") in 36’54”. Cinque i vincitori di categoria che sono Mirco Pierotti (cat. "C") in 24’24”, Marco Sagramoni (cat. "E") in 24’54”, Francesco Frediani (cat. "H") in 28’29”, Fabrizio Santi (cat. "L") in 30’45”, Gino Cappelli (cat. "I") in 31’16”. Poi secondi posti di categoria per Lorenzo Checcacci ("F") in 27’14”, Michelangelo Fanani ("G") in 27’57”. Terzo posto del podio nella categoria "F" per Enrico Piastra in 27’46” e Franco Cusinato ("H") in 30’18”. Ai piedi del podio, come si suole dire, per i quarti classificati: Daniele Bazzichi (cat. "E") in 26’09”. Buone prove di Francesco Nardini (cat. "F") in 28’18”, Simone Carlini ("E") in 29’39”, Elia Fazzini ("C"),in 31’50”, Maurizio Folegnani ("H") in 33’39”, Gabriele Battelli ("F") in 33’50”, Enzo Russo ("I") in 34’34”, Dario Genovesi ("E") in 35’08”.

A Prato, alla "Sgambata Medicea", sui 10 chilometri, terzo posto nella categoria "Veterani" di Gianfranco Ciccone in 37’36”. A Firenze, alla "Tre Parchi", sulla distanza di 11 chilometri, buona prova di Riccardo Durano con il tempo di 45’02”. A San Marcello Pistoiese al "Montanaro Trail", sulla distanza di 50 chilometri, apprezzabile risultato tecnico e agonistico di Francesco Luparini in 7h 00’57”.

Dino Magistrelli