ATLETICA LEGGERA. Pogliani secondo alla dieci chilometri di Spotorno

Un risultato di prestigio per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar con Carlo Pogliani (foto) che, a Spotorno, in provincia di Savona, ha conquistato il secondo posto nella competizione internazionale "Spotorno Run 10K".

Gli atleti biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli sono stati protagonisti in positivo a Vallecchia di Pietrasanta, alla classica "Coppa Santo Stefano", dove nella categoria "Elite" si sono messi in evidenza con Stefano Bascherini, sesto assoluto, seguito da Mirco Pierotti e Nicola Vanni. Poi vittoria di categoria per Luciano Bianchi, secondo posto di categoria per Stefano Simi, Fabio Belletti ed Elena Genemisi. Terza nella sua categoria Andreea Lucaci; mentre si sono bene comportati Mimmo Marino, Giorgio Davini, Giampaolo Filauro, Gino Cappelli, Paola Lazzini, Fabrizio Santi, Maricica Lucaci e Giovanni Marra.

A Firenze, al "Trofeo Zaza’", secondo posto di categoria per Marco Osimanti e una buona prestazione per Maurizio Pierotti, Roberto Ria, Manuel Tilocca e Riccardo Durano. Infine ad Arezzo, al "Wild Trail", buone prove per Marco Benvenuti e Andrea Pardini.

Dino Magistrelli