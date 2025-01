Judo. Team Romagna, tre medaglie al Trofeo Città di Lavis

Il Team Romagna Judo ha partecipato nello scorso fine settimana al 16esimo Trofeo Città di Lavis, dove in gara c’erano 1250 atleti. La squadra romagnola, allenata da Danilo Naldi, ha gareggiato nelle categorie Esordienti in ambito maschile e femminile e nella Juniores con una rappresentativa maschile. Tre sono state le medaglie vinte nella categoria Esordienti: l’oro con Nicolò Antonelli nei 45 kg, l’argento con Massimo Casella nei 50 kg e il bronzo con Noemi Giuliano nei 48 kg. Buona prestazione per Riccardo Casella nei Juniores che però non ha raggiunto il podio. Nelle categorie Esordienti B e Cadetti, Isabelle Ancona ha vinto quattro incontri piazzandosi al secondo posto nella categoria Esordienti B 57 kg, mentre il cadetto Vincenzo Ancona pur ben figurando non è salito sul podio.

Il team Romagna Judo ha sede a Lugo, presso la ex scuola Maria Ausiliatrice, con allenamenti il lunedì, mercoledì e venerdì, e a Castel Bolognese il lunedì, martedì e giovedi.