ATLETICA LEGGERA. Santangelo: nuovo primato italiano nei 3000 "Allievi»

Ancora un’affermazione brillante per un portacolori della Virtus Lucca. Si tratta di Alessandro Santangelo che, ad Ancona, ha stabilito il nuovo primato italiano categoria "Allievi" sui 3000 metri indoor in 8’29”05. Di fatto era in assoluto anche la prima gara su questa distanza per il sedicenne alfiere della Virtus. Il record precedente apparteneva a Francesco Ropelato in 8’30″08: fu stabilito il 15 gennaio 2022 a Padova.

Ma la Virtus ha fatto bene anche con altri atleti. Ad esempio con il secondo posto di Elisa Naldi nel lungo con la misura di 6,22. Impegnato anche Samuele Ceccarelli in Germania, a Dortmund. Il massese, campione europeo sui 60 metri indoor, si è fermato al quinto posto con il tempo di 6″65 (lontano dal suo record di 6″47). La gara è stata vinta dallo svedese Larsson.