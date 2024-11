Atletica leggera - Settore giovanile. La Angelini brilla agli italiani. Primato personale nei 1000

A Caorle, in provincia di Venezia, ai campionati italiani di atletica leggera individuali e per regioni, con i più quotati atleti delle categorie giovanili, provenienti da tutta Italia, in rappresentanza della Toscana, ha gareggiato Maria Laura Angelini, portacolori del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, classe 2010, residente a Pieve Fosciana, convocata dalla Fidal dopo essersi distinta nel panorama regionale.

La ragazza, accompagnata dal tecnico Luigi Bertolini, ha disputato un’ottima gara sui 1000 metri, sua specialità, fermando il crono in 3’09”33, migliorando, così, il suo personale stagionale.

Maria Laura Angelini ha iniziato a fare atletica leggera tre anni fa, inserendosi con impegno e passione nella squadra delle "piccole aquile" del Gs Orecchiella, dimostrando subito un carattere agonistico che l’ha portata a gareggiare senza timore in competizioni importanti. I risultati non sono tardati ad arrivare: prima nelle prove a squadre, poi in quelle individuali, riuscendo, lo scorso anno, a conquistare il titolo di campionessa di prove multiple. La sua disciplina preferita è, comunque, il mezzofondo, dalla corsa campestre alla corsa in montagna, con piazzamenti a livello regionale che le hanno permesso di partecipare, con la rappresentativa toscana, al campionato italiano di cross di Cassino, dove si è piazzata venticinquesima ed ai campionati nazionali di corsa in montagna (ventitreesima). Successivamente, nelle gare in pista, ha vinto i 300 hs, i 1200 siepi ed i 1000 metri a livello interprovinciale, oltre al titolo toscano di staffetta nei 1000 metri, insieme a Sofia Giunta e Aurora Osarere.

Nello scorso settembre è arrivato il titolo di campionessa regionale nei 1000 metri, per la soddisfazione del responsabile del settore giovanile della società garfagnina, Luigi Bertolini, del suo staff e della dirigenza biancoceleste, da sempre molta attenta sia ai giovani che al settore femminile, con la sua scuola di atletica intitolata ad Annibale Giovannini. Questa ottima prestazione a livello nazionale avvalora le potenzialità di una ragazza destinata a crescere ed a fare molta strada.

Flavio Berlingacci