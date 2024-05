Atletica leggera. Spettacolo al Campo Scuola Renzo Corsi. Meeting della Liberazione con 900 atleti. Tra i giovanissimi in evidenza Vannucchi

Grande spettacolo, lo scorso giovedì, al Campo Scuola Renzo Corsi dove si è svolto l’attesissimo Meeting della Liberazione. L’evento ha registrato 850 accessi tra il pubblico e la partecipazione di circa 900 atleti: numeri decisamente importanti, che vanno ad arricchire il valore storico e sportivo della manifestazione. Risultati di spessore si sono registrati anche nelle prestazioni degli atleti biancorossoneri. Tra i giovanissimi, a distinguersi è stato Philippe Vannucchi, mezzofondista proveniente dal vivaio senese, che ha condotto una gara in solitaria dal primo all’ultimo metro e che ha conquistato la medaglia d’oro nei 600m Ragazzi e siglando il suo nuovo primato personale di 1’41’’65. Ottimi i successi anche di Elena Monciatti, che nel salto in alto è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio con la misura di 1.61m e di Duccio Bernardi, che vincendo il lancio del disco Allievi con 48.01m e il getto del peso Allievi con 14.27m, ha confermato il suo ottimale stato di forma. Positivo il rientro alle gare di Elena Bucciarelli, che dopo un lungo stop, alla prima uscita stagionale nel lancio del martello ha ottenuto il pass per i Campionati Italiani Promesse 2024, con la misura di 43.52.

Negli 800m si imposto con forza l’atleta del Gs Fiorino, Alessandro Brizzi (nella foto) che dopo un passaggio molto forte al primo 400m in 53’’, è riuscito a rimanere lucido e in pieno controllo della gara fino al rettilineo finale, dove ha tagliato il traguardo con il crono di 1’56"23. Prestazione premiata con una targa dedicata al ricordo di Claudio Perucchini, storico presidente dell’Uisp Atletica Siena, che dagli anni ’80 agli anni 2000 è riuscito a ispirare e unire moltissimi giovani attraverso l’amore per l’atletica leggera. Una testimonianza dal valore inestimabile, raccontata anche all’interno del libro scritto dalla figlia Irene Perucchini, disponibile al Maratoneta Sport in via Camollia, 201. E non è finita: l’Uisp Atletica Siena ha annunciato infatti che domani, sempre al campo Scuola Renzo Corsi, si svolgeranno le gare di Coppa Toscana Ragazzi/e Siena-Grosseto-Arezzo e la Manifestazione Prove Multiple Cadetti/e, un’altra bella occasione per assistere a un nuovo evento sportivo.