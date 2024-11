Atletica leggera - Strada: il settimo sigillo. Parco Alpi Apuane campione toscano

Il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, guidato dal presidente Graziano Poli, dal direttore sportivo Paolo Bonatti e dalla segretaria generale e manager della società Paola Lazzini, è campione toscano "Master" sulla distanza dei 10 chilometri su strada, in campo maschile, per il settimo anno consecutivo.

Grande prestazione anche in campo femminile, con la squadra in "rosa" che ha conquistato il secondo posto del podio. La gara si è disputata a Sesto Fiorentino, in una giornata tipicamente invernale.

Nella classifica maschile la squadra biancoverde ha vinto con 1125 punti, davanti all’Orecchiella Garfagnana e alla formazione "Sempre di Corsa"; mentre, tra le donne, si è registrato il trionfo dell’Orecchiella Garfagnana che ha preceduto proprio le ragazze del Parco Alpi Apuane, in un autentico derby garfagnino e l’Atletica Amaranto di Livorno.

A livello di singoli, ottimi i primi posti nelle categorie "MM40" ed "MM65" di Alberto Giannoni e Luciano Bianchi e, in quella "MF35", di Marta Micchi; come pure sono saliti sul podio, nelle varie categorie, Carlo Pogliani, Andrea Nannizzi, Andrea Marsili, Marino Mimmo, Enrico Manfredini, Roxana Girleanu, Barbara Casaioli, Giada Abbattantuono e Fabrizio Santi.

Sono stati 69 i punteggi utili per questo storico risultato di squadra che, dopo il trionfo nel cross master di Lucca, del febbraio scorso, va ad arricchire la già apprezzabile bacheca con un altro titolo toscano.

Lo scorso anno il Gp Parco Alpi Apuane vinse con 1060 punti, sempre davanti a Gs Orecchiella Garfagnana e Atletica Amaranto come quest’anno.

In campo femminile, nel 2023, sempre prime le ragazze dell’Orecchiella, davanti ad Atletica Amaranto e Gp Parco Alpi Apuane. Queste ultime due quest’anno, come si è visto, si sono scambiate il posto sul podio a favore delle garfagnine.

Insomma, continua questo particolare duello di campanile a livello sportivo tra i due team della Valdiserchio e continuano anche i successi per entrambi i sodalizi che sono ai vertici dell’atletica nazionale, con grande soddisfazione reciproca.

Dino Magistrelli