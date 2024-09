Atletica leggera. Thomas Algeri sorprende tutti e vince i 110 ostacoli

Dai campionati italiani per società d’atletica leggera arrivano ottimi risultati, in particolare da Prato dove nella finale B l’Atletica Reggio ha colto vari podi. Se sul primo posto di Yassin Bouih nei 3000 siepi non c’erano dubbi, facile in 9’21’’69, sorpresa positiva da Thomas Algeri (foto) che vince i 110 hs. col personale di 15’’03; benissimo anche Nicolò Cornali, primo sui 1500 in 3’56’’33, Andrea Messori secondo sui 100 in 10’’86, Davide Sergio Pinelli quarto nei 400 col personale di 48’’17 e ancora Francesco Stradi, non ancora 18enne, quinto nel disco col personale di m 32,60. La staffetta 4x100 con Messori, Pinelli, Algeri e De Pietri è seconda in 42’’43. Cristian Serra della Self vince la km 5 di marcia in 22’56’’90, Michael Kyereme è quinto sui 100 in 10’’97. La staffetta 4x100 è terza in 42’’76, con Tocu, Liccardo, Aprea e Kyereme.

A Camerino le ragazze della Self Montanari e Gruzza gareggiavano nell’importante finale argento e le migliori non hanno tradito: Sara Cantergiani seconda nei 100 hs. in 14’’02 ventoso, la gemella Lucia quarta nei 400 in 56’’59, Vivian Osagie quarta nel peso con 13,88, Elena Fontanesi quinta nei 3000 siepi in 11’08’’87.

c.l.