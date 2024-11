Atletica leggera. Una Girleanu d’oro. Vittoria nella 30 km. Parco Apuane brilla

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli ha conseguito brillanti affermazioni con i suoi atleti in varie gare. A Reggello, nella "Corsa dell’olio", primo posto assoluto per Juri Mazzei, vittoria di categoria per Luca Silvestri e buone prove per Davide Silvestri (9° assoluto), Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca e Riccardo Durano. A Campi Bisenzio, alla "30 chilometri in piana", vittoria assoluta per Roxana Maria Girleanu (foto) e buona prova per Enrico Manfredini. A Ponte Buggianese, nel Campionato regionale su strada sui 10 chilometri "Uisp", secondo posto di categoria per Fabrizio Santi e Flavia Cristianini, terzo posto di categoria per Rocco Cupolo e Lorena Meroni e buone prove per: Siliano Antonini, Gianfranco Ciccone, Giuseppe Simone, Enzo Russo, Gianfranco De Santis e Leonardo Trentanovi.

A New York, alla famosa "City Marathon", in evidenza Irene Monterotti, Daniele Piagentini e Rosa Ana Sequeiros. Alla Cisternino-Pian di Rota, in provincia di Livorno, nella "Ripercorrendo l’acquedotto leopoldino", terzo posto assoluto per Dario Anaclerio, vittoria di categoria per Francesco Luparini, secondo posto di categoria per Flavia Cristianini, terzo posto di categoria per Davide Pruno e Mimmo Marino e buone prove per Roberto Ria e Alberto Cappello.

Infine a Palazzuolo sul Senio, al "Trail del cinghiale", buone prove per Mauro Matteucci e Federica Pardini.

D. Mag.