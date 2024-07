Atletica leggera under 18. Terzo tempo di sempre nei 100 metri per il 17enne cervese Fabrizio Caporusso

Ha appena conquistato la maglia di campione regionale Under 18 e il tempo per partecipare ai Campionati Europei di categoria a Banská Bystrica in Slovacchia, dal 18 al 21 luglio. Il 17enne cervese Fabrizio Caporusso, che frequenta la classe terza dell’Istituto di Istruzione Superiore di Cervia, ha vinto i 100 metri ai Regionali col notevolissimo tempo di 10’’48, chiudendo con 50 centesimi di vantaggio sul riminese Ripa e 61 sul cesenate Tentoni, terzo. Fabrizio Caporusso, era accreditato del miglior tempo (10’’69) ma ha ottenuto il terzo miglior crono di sempre in Italia tra gli Under18. Il record italiano appartiene all’olimpionico di Tokio nella staffetta, Filippo Tortu che nel 2015 ha corso i 100 in 10’’33 ma quello di Caporusso resta un tempo notevolissimo.

Questo crono apre sempre più le porte della nazionale giovanile (sarebbe la sua prima convocazione) allo sprinter cervese proprio per i prossimi Europei, come spiega il suo tecnico, Alberto Donati: "Attualmente Caporusso è 5º nel ranking europeo di categoria e 19º in quello mondiale. Tuttavia saranno i prossimi Campionati Italiani Allievi di Molfetta a decidere quali saranno gli atleti convocati per gli europei. Campionati che affronteremo con una preparazione specifica per definire alcuni dettagli tecnici che già a Castelfranco hanno fatto la differenza". Fabrizio Caporusso dopo aver conquistato il titolo nei 100 metri ha fatto il bis anche nei 200, nei quali ha ottenuto un buon 21’’60 (era il migliore degli iscritti con 21’’62) precedendo nettamente il reggiano Liccardo (22’’55) e ancora Ripa (22’’87).

u.b.