Atletica leggera. Vanni trionfa nel trail. Primo alla Spezia nella dieci chilometri

Alla Spezia, al "Trail delle Cinque Terre", sulla distanza di 10 chilometri, vittoria assoluta di Nicola Vanni (foto) del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, in 48’40” e vittoria, nella categoria "SM45", per Davide Pruno, sulla distanza di 18 chilometri con il tempo di 1h 38’59”, davanti al compagno di squadra e di categoria Simone Carlini (1h 51’03”). Sulla distanza di 31 chilometri, secondo posto nella categoria "SM55" per Alberto Cappello con il tempo di 4h 13’41”.

In campo femminile, sulla distanza di 10 chilometri, secondo posto, nella categoria "SF40", per Paola Stefani. A Rovigo, nel campionato italiano su pista riservato a Vigili del Fuoco, vittoria e titolo nazionale nella categoria "M55" per Michelangelo Fanani, con il tempo di 18’13”48 che rappresenta anche il suo record cronometrico sulla distanza dei cinque chilometri.

A Lodi, in Lombardia, nel primo Memorial Alessandro Cozzi, sulla distanza di 5mila metri su pista, ottimo quarto posto assoluto di Mattia Scalas, con il tempo di 15’48”51. A Borgo a Buggiano, alla "Rundagiata", sui 10 chilometri, secondo posto di categoria per Maricica Lucaci, quarto posto, tra i "Veterani", di Giovanni Tommasi (in 47’30”) e buone prove di Marco Benvenuti e Joseph Paul Renato Benvenuti.

Infine, a Prato, alla Sgambata Medicea (10 chilometri), terzo posto, nella categoria "Veterani", per Gianfranco Ciccone in 37’36”.

