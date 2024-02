Atletica, L’esperto tecnico federale è pronto a una nuova avventura: "le ambizioni sono alte, vogliamo coinvolgere tutto il territorio». Il “prof“ Giuseppe Mannella torna in pista con l’Asd Athletic Team Massa Carrara

Torna in pista il “prof“ Giuseppe Mannella torna in pista con una nuova società. L’Asd Athletic Team Massa Carrara, costituitasi a dicembre, ne ha ufficializzato il ritorno come coordinatore di tutte le sue attività “sul campo“. Il noto tecnico federale non ha bisogno di presentazioni visto il suo curriculum di livello nazionale e internazionale. In particolare, oltre a svolgere l’attività di insegnante, Mannella è stato per oltre 40 anni allenatore responsabile nella nazionale italiana di atletica con numerose partecipazioni a Olimpiadi, Mondiali ed Europei sia assoluti che giovanili.

"Le ambizioni di questa nuova società sono alte – spiega lo stimato “prof“ – e riguardano non solo l’avviamento alle attività sportive (agonistiche e non) ma anche l’organizzazione di corsi per ragazzi diversamente abili e il coinvolgimento delle scuole e degli insegnanti del territorio. Ci rifacciamo a valori importanti come etica, rispetto, inclusione, parità di genere per crescere una generazione di futuri atleti e tecnici in grado di innalzare il livello in tutta la provincia".

"Per riuscirci – prosegue Mannella – vogliamo coinvolgere sia il territorio apuano che la Lunigiana. Le sedi di allenamento saranno il campo scuola di Massa e quello di Carrara con l’obiettivo di utilizzare in futuro, durante la stagione invernale, anche l’impianto indoor del padiglione C del complesso fieristico “Carrara Fiere“ di Marina di Carrara. Vogliamo che i ragazzi condividano esperienze formative sia in allenamento che durante le competizioni; il nostro territorio ha bisogno di una società di riferimento nell’atletica perché il potenziale umano e sportivo è elevato ma spesso non viene valorizzato come meriterebbe".

Chi volesse tesserarsi o ricevere informazioni può contattare la segreteria della società al numero 328 95.55.118 o tramite la mail ms506@fidal.it oppure chiamare direttamente Mannella al numero 349 37.56.575.