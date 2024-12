Atletica. Lia Bellucci fiduciaria regionale

Lia Bellucci nominata Fiduciario regionale del Gruppo Giudici Gare Toscana: è la prima grossetana a ricoprire tale ruolo. L’incarico è arrivato a seguito del rinnovo dei quadri che ha chiamato a raccolta tutti i gruppi delle province. Bellucci, giudice regionale dal 2004, anno in cui a Grosseto si svolsero i Campionati Mondiali Juniores, è diventata giudice nazionale dal 2016 per poi ottenere la qualifica di giudice no-stadia, ovvero di tutte le specialità che si disputano all’esterno di un impianto, nel 2019. "Visto il grande riscontro ottenuto, spero di essere all’altezza di questo ruolo che prevede il coordinamento di una figura fondamentale per il corretto svolgimento delle competizioni", ha commentato la Bellucci, che passa il testimone a Mara Moroni che sarà la figura chiave del gruppo dei giudici provinciali. Ivano Moretti, invece, sarà il segretario generale dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Moretti, lo scorso giugno insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, succede al compianto Roberto Bianchi.