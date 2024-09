Atletica, Libertas in luce. Pass sfiorato ai Societari

Prosegue l’ottimo periodo della Libertas Atletica Forlì: dopo le maglie azzurre ottenute dai suoi giovani, la società ha schierato i suoi migliori atleti sulla pista di Prato alla Finale B dei Campionati Societari, con l’obiettivo di classificarsi fra le prime due squadre, tra le 12 in gara, e conquistare il diritto di partecipare alla finale bronzo nel 2025.

La finale B è una delle fasi di qualificazione al campionato, strutturato secondo una formula che consente alle società di competere per l’ambito titolo di campione d’Italia, assegnato dalla Fidal dopo varie fasi. Ogni società deve cercare di gareggiare nelle 20 specialità del programma, con la possibilità di scartare i quattro peggiori piazzamenti.

Le prime 12 società nelle qualificazioni competono nella finale oro per lo scudetto, mentre nelle altre finali le società tentano la promozione alla serie superiore (finale argento dalla 13° alla 24°, bronzo dalla 25° alla 36°); infine la finale B, una sorta di quarta serie nella quale si tenta l’accesso a quella di bronzo.

Le fatiche di una lunga stagione si sono fatte sentire. ma in ogni caso il sodalizio forlivese si è piazzato ottimo quarto con 137,5 punti, alle spalle di Imola (145) e alle due promosse Reggio e Lagarina, rispettivamente 152 e 159 punti. La Libertas ha pagato, per puntare alla promozione, anche la mancanza di un atleta nei 3000 siepi.

Il numero maggiore di punti (25) li ha portati Luca Marsicovetere, tra gare individuali e staffette. Infatti si è piazzato 5º nei 400, poi 6º e 3º rispettivamente nella staffetta 4x100 e 4x400 con un piccolo capolavoro di squadra assieme a Dario Collura, Francesco Amici e Riccardo Sintoni. Bene anche Fabrizio Caporusso (23) 4º nei 200 metri (22’’17), 6º nei 100 (10’’97) e 6º con la staffetta 4x100, in cui oltre a Marsicovetere gareggiavano anche Manuel Barbuscia-Giorgio Marfella.

Poi ben 19 punti sono stati portati da Giovanni Benedetti, salito sul podio, 3º, nel lancio del disco (42,44 m) e 4º nel lancio del peso (12,55). Molto bravo anche Mohammed Traibi, 4° nei 1.500 in 3’ 59’’51 e 4° nei 5.000 metri in 15’12’’54, per un totale di 18 punti portati alla causa della Libertas. Sono saliti sul podio anche Francesco Amici (2º nei 400 ostacoli in 55’’ 33), Stefano Tisselli (3º nel salto triplo in 14,83 metri) e Noah Calisesi, 2º nell’asta con 4,10 metri.

u. b.